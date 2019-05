Monte Mixi, il parco dedicato alla donna morta di incidente deturpato dagli incivili: “Irriconoscenti”

Rifiuti gettati ovunque ed escrementi di cani nell’erba. Un piccolo parco a Monte Mixi, realizzato in onore di una mamma deceduta a seguito di un omicidio stradale, donato al Comune dopo essere stato riqualificato dai cittadini, deturpato da cittadini incivili e irriconoscenti. La rabbia dei residenti e anche delle persone vicine alla famiglia della donna, per l’inciviltà dimostrata dalle foto spedite a Casteddu On line. Teresina Collu morì il 22 febbraio 2018 in un tragico incidente stradale: viene travolta in viale Diaz sulle strisce pedonali.

E di recente il figlio ha trovato l’accordo con l’amministrazione comunale: ha allestito a proprie spese a un giardino e un’area giochi per bimbi proprio nello spazio antistante al luogo della disgrazia, nel giardino bunker di Monte Mixi. Dove nonna Teresina andava a giocare col nipotino. E dove oggi i vandali e gli incivili regnano indisturbati in una città che si scopre sempre più sporca per colpa di chi ci abita.