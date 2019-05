Cassonetti gettati in via San Paolo, effetto incuria e nostalgia: “Altra conseguenza del disastro differenziata a Cagliari”. L’affondo di Edoardo Tocco di Fi: “Un’altra conseguenza della raccolta differenziata voluta dall’amministrazione comunale uscente è quella che vedete nelle foto. Da ormai troppo tempo i vecchi cassonetti sono parcheggiati nell’area di via San Paolo. Le conseguenze sono deleterie per i cittadini che vivono in quella zona: il degrado è ai livelli massimi, topi e cani randagi ormai fanno da padroni, senza contare gli incivili che approfittano di quei cassonetti per buttarci dentro l’immondizia in modo totalmente abusivo. È incredibile che ancora quei cassonetti non siano stati tolti da quell’area, mi chiedo cosa si stia aspettando per rendere quella zona di nuovo vivibile. E nel frattempo chi abita da quelle parti soffre, per colpa delle scelte assurde di chi ha governato Cagliari in questi anni”.