Flay, il pappagallino scappa spaventato dal chihuahua: braccato dalle cornacchie, lo salvano i vigili del fuoco. Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco nella notte a Elmas: un pappagallo di tre mesi della razza Grande Alessandrino ha rischiato di morire dopo essere scappato, ma alla fine si è rintanato nel pino solitario che dà il nome alla via centrale di Elmas, ed è stato recuperato per la gioia di Gianluca Cara, della figlia che l’ha allevato e dei suoi familiari, grandi appassionati di pappagalli. “C’era il timore che venisse sbranato dalle cornacchie che lo stavano braccando, abbiamo avuto paura- raccontano i proprietari- per lui sarebbe stata morte certa. Per fortuna alla fine lo abbiamo notato sugli alberi e l’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo”.