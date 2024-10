Monte Arcosu, il ragazzo disperso non si trova: si lotta tra i detriti, le ricerche riprendono lunedì

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una battaglia disperata. I mezzi di soccorso che si muovono lentamente nel Fango. Gli elicotteri che sorvolano la zona, ma il ragazzo sparito da ieri notte, disperso nell’incubo di Monte Arcosu, ancora non si trova. Si cerca disperatamente quella Jeep Renegade finita fuoristrada durante la tempesta, in azione 25 tecnici arrivati dalle stazioni speciali dei vigili del fuoco insieme agli uomini del Soccorso Alpino. Si teme per le condizioni del ragazzo, in azione anche le squadra dei cinofili e lo Speleo Alpino Fluviale.

Ma se gli altri ragazzi sono stati salvati (spettacolare il salvataggio di una ragazza insieme al suo cane, come potete vedere nel video sulla pagina Instagram di Casteddu Online), in tutto sette persone soccorse e portate in salvo, il guidatore della Jeep sembra al momento scomparso dai radar. Ciome detto i soccorsi sono stati nettamente complicati dalle condizioni meteo, dai fiumi che continuano a scorrere impietosi tra Monte Arcosu e Siliqua, dove le campagne sono completamente allagate. Si materializza nuovamente l’incubo delle alluvioni del 1999 e del 2008 nel Sud Sardegna, anche se l’area interessata è diversa. Il cielo plumbeo è solcato anche dall’elicottero Fiamma dei carabineri. E sarà un lunedì decisivo nelle ricerche, dall’alba in poi.