Allerta arancione nella notte nel Cagliaritano, ecco la situazione in diretta: sfiorati dall’onda di pioggia. Un’onda temporalesca vicinissima all’area del Cagliaritano, non a caso l’allerta arancione scatta da mezzanotte alle 6 di questa notte, e c’è grande apprensione soprattutto a Pirri dove sono state prese tutte le precauzioni necessaria. Nel giorno in cui si contano i danni del nubifragio di sabato, con un ragazzo ancora disperso a Monte Arcosu. L’immagine che vedete è stata diffusa dalla App di Windy. La speranza per la notte in corso è che il temporale resti fuori dall’orbita della Sardegna, scatenandosi in mare. Le previsioni dicono che potrebbe piovere soprattutto intorno alle 3 del mattino. ma già dalle 23 Ilmeteo.it prevede piogge consistenti su Cagliari. Sperando che questa volta le previsioni di meteo siano sbagliate.