Una tragedia che ha colpito non solo Monserrato ma tutto l’hinterland cagliaritano. L’ultimo straziante saluto a Mario Picciau, il finanziere portato via a soli 50 anni da un infarto. Il malore, avvenuto mentre si trovava in macchina con l’amatissima moglie sulla provinciale 56, non gli ha lasciato scampo.

Oggi, colleghi della finanza, amici, istituzioni della città erano tutti presenti nella Chiesa di Sant’Ambrogio per omaggiare un’ultima volta Picciau, che tanto aveva ancora da dare a tutta la comunità e ai suoi 3 figli.