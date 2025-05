Grave incidente stradale a Serramanna, coinvolte tre vetture. Sul posto due ambulanze per prestare soccorso ai feriti. È accaduto verso le 20 all’entrata del paese, direzione Samassi. La persona ferita in maniera più seria è una giovane del luogo. Dalle primissime informazioni emerge un violento scontro tra due vetture, una era in prossimità di svolta verso corso Europa. La terza macchina è stata coinvolta subito dopo lo schianto delle prime due. Sul posto è atteso l’arrivo delle forze preposte per i rilievi di legge. Momentaneamente il traffico proveniente da Samassi è deviato verso la circonvallazione.