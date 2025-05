Dramma questo pomeriggio davanti alla Ciaccia. Un turista austriaco di 79 anni è morto annegato, mentre la moglie, 72 anni, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso in ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Da accertare le cause dell’incidente, ma stando ad una prima ricostruzione i due coniugi sarebbero andati al largo con il mare agitato.