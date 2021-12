Monserrato si prepara per l’addio a Emma, stroncata da un’encefalite: i funerali nella chiesa del Redentore

A cinque giorni dalla morte, Monserrato si prepara per l’ultimo commosso saluto a Emma Bistrussu, la tredicenne stroncata da un’encefalite. I funerali sono stati fissati, domani alle 15 nella chiesa del Redentore, parrocchia frequentata dalla famiglia della giovanissima. I genitori e la sorella della bambina riceveranno l’affetto di don Sergio Manunza e di tutti i monserratini. Sarà presente, salvo contrattempi dell’ultimo secondo, anche il sindaco Tomaso Locci: “Ci sarò, con la fascia tricolore”, aveva detto sabato scorso il primo cittadino. I compagni di scuola del Pertini, oggi, hanno liberato tantissimi palloncini in cielo in ricordo di Emma, con un lungo applauso nel giardino esterno della scuola. Dopo giorni di attesa, qualche ora fa è arrivato l’ultimo via libera per il rito funebre, che sarà celebrato proprio da don Manunza.

Niente lutto cittadino, che può essere proclamato solo per determinati casi di morte. E quello della 13enne non rientra nell’elenco: ma in tanti, domani pomeriggio, a Monserrato, si fermeranno nell’orario dei funerali, per salutare una giovane vita volata via troppo presto.