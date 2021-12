Il Covid fa paura, niente concertone per Capodanno a Cagliari. Ma il Comune non rinuncia, anche per dare una mano alle attività produttive, all’animazione cittadina per il brindisi di San Silvestro. Possibili spettacoli, probabilmente itineranti, in diversi punti della città, per scongiurare il pericolo di assembramenti.

Il piano sarà definito nei prossimi giorni. “Va trovato l’equilibrio tra sicurezza dei cittadini e sostegno alle attività”, spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Spazio anche al vidomapping che illuminerà i principali monumenti cittadini. Intanto domani mattina il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore Sorgia, presenteranno l’animazione natalizia nelle vie dello shopping.