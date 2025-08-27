Non ce l’ha fatta il bimbo moldavo di 3 anni caduto sabato scorso nella piscina di un b&b a Omegna, nel Verbano.

Secondo quanto riportato dalle testate locali, il piccolo era stato immediatamente trasportato la Regina Margherita di Torino già in gravissime condizioni.

Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe caduto in piscina mentre giocava perdendo poi i sensi: a ritrovarlo sul fondo è stato il suo papà. Gli operatori hanno subito tentato le prime manovre di rianimazione per poi portarlo d’urgenza in ospedale.

La famiglia si era recata nella struttura per andare a trovare alcuni amici. I genitori del piccolo, nel momento di estremo dolore, hanno deciso di compiere un grande gesto d’amore dando il consenso alla donazione degli organi.