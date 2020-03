Coronavirus, sbarca a Cagliari per andare a trovare il fratello: denunciato e in quarantena

E’ sbarcato al porto di Cagliari da Civitavecchia per “motivi di turismo”, andava a trovare il fratello. Ma la giustificazione non rientrava nei “comprovati motivi” (salute e lavoro) richiesti dal decreto del Consiglio dei Ministri e così un uomo, uno straniero, con regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato e messo in quarantena.

Tutto regolare all’aeroporto di Elmas. Del resto i passeggeri in arrivo e partenza sono pochissimi. Polaria ha controllato agevolmente tutti i passeggeri e le autocertificazioni in loro possesso. Ma l’aeroporto si sta praticamente fermando. Ryanair sta cancellando i voli nazionali e dal 14 gli internazionali. Easy Jet ha cancellato Malpensa. Rimarrà Alitalia con Fiumicino e Linate.