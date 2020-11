Monserrato, nuovo campo da calcio con maxi tribuna nell’ex aeroporto militare

Monserrato, l’assessorato ai Lavori Pubblici presenta un progetto da 1 milione di euro per partecipare al Bando Sport e Periferie. Il lavoro riguarderebbe il completamento e l’adeguamento del plesso sportivo dell’ex aeroporto militare – Comparto 8.

Nel prospetto viene riportato un campo da calcio con illuminazione anche per gli spazi pubblici, impianti di climatizzazione per la tribuna, sia piano terra che primo piano e l’impianto fotovoltaico per il palazzetto. Il progetto è tecnicamente ed economicamente sostenibile e rispondente alle esigenze dell’amministrazione in quanto tali opere risultano essenziali alla completa fruizione del complesso sportivo da parte della comunità sportiva agonistica e non agonistica.