Cagliari, caos al Pronto soccorso dell’ospedale Marino: lunghe code di ambulanze in sosta

Caos all’ospedale Marino. Tantissimi i mezzi di soccorso che invadono il piazzale. “Quasi venti ambulanze in coda”, denunciano su facebook i volontari. Secondo alcuni bene informati, i sospetti Covid vengono ora concentrati tutti al Marino (e non distribuiti anche negli altri ospedali come Policlinico o Brotzu). L’emergenza dunque sembra essersi spostata dal piazzale di via Is Mirrionis del Santissima Trinità a quello del lungomare Poetto.