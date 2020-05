Monserrato, no alla didattica a distanza per la fascia tra i zero e tre anni: “Meglio il supporto emotivo che il corso inglese”. Interessante dibattito a Monserrato sulla didattica per i bimbi più piccoli. La consigliera Maria Francesca Congiu (Pd) disapprova l’ utilizzo delle nuove tecnologie per in piu’ piccoli tenendo conto delle indicazioni dalla Società Pediatri Italiani. Tra l’ altro ritiene che “il dover seguire i bambini in queste attivita’ costituisca un ulteriore aggravio per i genitori impegnati nello smartworking. Nella sua interrogazione chiede inoltre “se l’ amministrazione si sia adoperata per fornire alle famiglie interessate dal progetto del nido comunale, i necessari device e la relativa connettività per poter seguire le attività in oggetto”.

La consigliera Maria Francesca Congiu dunque non ha subbi: “Per questa fascia d’ eta’ avrei posto in essere una didattica di tipo supportivo/ emotivo piuttosto che una didattica nozionistica come un corso inglese cosi’ come suggeriscono le indicazioni pubblicate dal Miur in data 19 maggio”.