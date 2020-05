Sardegna, viva il contagio zero: virus quasi ko, oggi “conteggiato” un caso ma risale a marzo. Ancora nessun contagio del Coronavirus, in Sardegna, la Protezione Civile nel bollettino mette un nuovo caso ma non è di oggi, si tratta di un positivo non conteggiato a marzo. Il paziente è stato registrato nella Città metropolitana di Cagliari che sale così a 250 casi. Sono 215 i positivi ad oggi in Sardegna. Di questi 41 sono ricoverati in ospedale con sintomi e solo 2 in terapia intensiva. Stabili i decessi a 130. I tamponi effettuati oggi sono 1326.