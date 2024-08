Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Negozio di abiti usati per bambini preso di mira dai ladri: distrutta la vetrina con un masso, affranta dal dolore la titolare. “Vi scrivo con le lacrime agli occhi. Chi mi conosce sa quanto sacrificio c’è dietro”. Il vicesindaco Saverio De Roma: “Grazie al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e al circuito di videosorveglianza implementato da questa amministrazione a Monserrato negli ultimi anni, la maggior parte dei reati è stata perseguita e deferita all’autorità giudiziaria con esiti positivi”. Un’amara sorpresa per chi con tanto impegno ha messo in piedi l’attività commerciale “Baby chic usato 0/12 anni” situato in via Sant’Agostino nel pieno centro dei Giardinetti di via del Redentore: vetrina distrutta per un furto di poco valore economico ma di enorme significato dal punto di vista morale. “Sono Sempre super gentile con tutti i miei clienti, mi apprezzano per questo” espone pubblicamente la proprietaria. Tante le manifestazioni di affetto e vicinanza da parte dei cittadini che appoggiano la donna e la supportano in questo difficile momento. Si confida, comunque, in una risoluzione tempestiva del caso: Monserrato, si sa, è sorvegliata da oltre 200 occhi elettronici sempre attivi, fortemente voluti dal sindaco Tomaso Locci e dalla sua amministrazione proprio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e la zona del Giardinetti non è, di certo, esente dal sistema di videosorveglianza, anzi. Si attende domani, quindi, per avere degli sviluppi in merito all’azione messa in atto la notte scorsa.