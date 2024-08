Capoterra, bloccati in piena notte dentro il parcheggio di Maddalena Spiaggia: auto intrappolata da un macigno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Bloccati dentro il parcheggio di Maddalena spiaggia, alle due del mattino alcune persone hanno dovuto spostare un enorme sasso per poter uscire: contattate alle 2 del mattino la polizia municipale e le forze dell’ordine, “nessuno è stato in grado di darci una mano. Mi sono trovato costretto a sollevare e spostare una pietra per poter uscire dal parcheggio lasciando purtroppo il passaggio aperto vista l’urgenza e il tempo perso (più di mezz’ora) cercando di capire in quale modo uscire per non creare nessun danno”. A raccontare l’accaduto è uno dei cittadini “sequestrati” dal parcheggio che, da qualche settimana, è munito di sbarra e biglietteria elettronica per regolamentare l’ingresso nelle ore diurne. Ieri sera, però, l’inconveniente, raccontato pubblicamente solo dopo che altri cittadini hanno fatto notare il macigno spostato, pensando fosse stato fatto, forse, per non pagare il ticket. E invece no, una manovra necessaria per poter fare rientro a casa. Ecco il racconto: “Ieri sera verso mezzanotte con una coppia di amici ci siamo recati agli stabilimenti balneari di Maddalena spiaggia. Quando siamo arrivati un operatore operava sulla sbarra di ingresso (non so quale intervento stesse facendo) la sbarra era aperta e quindi non ci è stato consegnato nessun tagliandino da esibire all’uscita. Abbiamo parcheggiato e siamo andati al chiosco in spiaggia. Verso le 2 del mattino abbiamo avuto la necessità di andare via d’urgenza. Solo allora ci siamo resi conto di essere rimasti chiusi dentro. Non essendoci un numero telefonico al quale riferirci abbiamo chiamato la polizia municipale, ma vista l’ora nessuna ha risposto e quindi siamo stati costretti a chiamare le forze dell’ordine, che a loro volta non sapevano come aiutarci”. Nessun tentativo di saltare il ticket, insomma, anche perché la sosta serale è gratuita, ma una necessità, quella di andare via dal parcheggio. “Visto l’accaduto consiglio alle autorità di vigilare meglio il servizio. Sarebbe bastato che l’operatore ci avesse fermato all’ingresso e ci avesse consegnato il tagliandino per l’uscita o avesse lasciato la sbarra aperta visto che la macchinetta d’ingresso era spenta e non funzionante. Mi dispiace per l’accaduto ma ricordo che ci siamo trovati davanti ad un urgenza e non abbiamo avuto il tempo di mettere la pietra al suo posto”.

Non solo: “Fino ad ora il servizio a parer mio è stato ottimo. Da cittadino civile sono contento per quanto è stato creato nel nostro litorale. È necessaria probabilmente solo una piccola revisione del sistema”.