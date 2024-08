Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Crolla il soffitto della storica Sagrestia di San Bartolomeo: detriti ovunque caduti dall’alto, “un luogo-simbolo che necessita di nuove risorse per potersi “mantenere” integro, per essere tramandato ai posteri”. Immagini impressionanti quelle diffuse in rete dall’ex consigliere comunale Marcello Polastri e che lasciano ben poco all’immaginazione. “Sono due crolli distinti, a distanza di pochi giorni e si teme ora per il cedimento dell’intero soffitto, con i suoi decori cristiani da ripristinare”. Situata in via Calamosca, non si sa chi abbia edificato la chiesa parrocchiale. Il quadro più antico di San Bartolomeo ha la data del 1640. La parrocchia fu eretta canonicamente il 1-6-1946, civilmente il 9-9-1948. Quel che è certo è l’immenso valore storico e culturale dell’edificio che necessità di un restauro importante e immediato.