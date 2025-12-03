Monserrato, maxi buche in diverse vie della città, rattoppi e lavori in corso non placano l’ira dei residenti: “È davvero necessario aspettare che accada una tragedia prima di prendere atto della gravità del problema e intervenire?”

Ennesima segnalazione riguardo la situazione strade di Monserrato, le criticità, ben note da tempo, continuano a essere al centro dell’attenzione dei residenti che, tra slalom e percorsi alternativi, molto spesso finiscono con le ruote dentro le voragini, causando, così, danni ai veicoli. Ma se ammortizzatori e sospensioni possono essere riparate, ben diverse sarebbero le conseguenze se a cadere fossero pedoni o ciclisti. Scatta la protesta, quindi, ancora una volta al fine di sollecitare l’amministrazione per un intervento risolutivo: “La situazione ormai è insostenibile, nonostante le numerose denunce presentate dai cittadini per ruote bucate, cadute di scooter e danni ai mezzi, non è stato effettuato alcun intervento concreto di ripristino.

L’unica “soluzione” adottata finora sembra essere quella di installare cartelli con il limite dei 20 km/h, una misura che appare più orientata a evitare risarcimenti che a tutelare la sicurezza di chi ogni giorno percorre queste strade.

I cittadini meritano strade sicure, non palliativi che scaricano la responsabilità senza risolvere nulla” spiega un residente alla Redazione di Casteddu Online.

Milioni di euro in questi anni sono stati investiti dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci al fine di ripristinare strade e asfalto sgretolato. Tra le più deteriorate c’è via Cesare Cabras che, per via dei lavori della metro, è stata interessata per anni da un flusso maggiore di veicoli e mezzi pesanti. Proprio di recente il sindaco Locci ha comunicato che il Comune ha ottenuto un finanziamento di 3,2 milioni di euro. “Questi sono i denari che ci siamo aggiudicati grazie alla partecipazione ad alcuni bandi messi a disposizione dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici. La nostra Amministrazione continua a lavorare in silenzio e senza sosta.

Una cifra di tutto rispetto per una città come Monserrato, una cifra di grande rilievo, ottenuta grazie al grande lavoro dei dipendenti degli Uffici dei Lavori Pubblici, del Responsabile dell’Ufficio e dell’Assessore Nonnoi, i quali sono riusciti a recepire le esigenze dei nostri cittadini e dell’indirizzo politico”.

Infatti, i denari saranno così destinati: Via Riu Mortu e altre strade 450.000 mila euro dalla Regione Sardegna e 400.000 mila euro di avanzo di bilancio comunale. Consolidamento via San Lorenzo 500.000 dalla Regione Sardegna e 420.000 di avanzo di bilancio comunale.

Adeguamento idrogeologico, manutenzione e messa in sicurezza delle reti di Via del Redentore: 450.000 dalla Regione Sardegna e 50.000 di avanzo di bilancio comunale.

PEBA (piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche): 150.000 mila euro, a fronte di una compartecipazione di 450.000 mila euro di avanzo comunale, per un totale di 600 mila euro, dando una forte impronta anche alla soluzione delle problematiche della mobilità per i disabili e per le “diversità motorie”.

Via Cesare Cabras: aggiudicati 500.000 mila euro della Regione Sardegna, che si aggiungono a circa 700 mila euro destinati con l’avanzo comunale e gia impegnati per l’inizio dei prossimi lavori.

Tanti denari, insomma, da utilizzare per la messa in sicurezza delle strade che, da troppo tempo, attendono la colata di cattrame che non vedono da decenni.