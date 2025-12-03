Giovane e piena di sogni, con una vita contraddistinta dalla sua vena artistica sin da bambina. Se ne è andata troppo presto ed è crudele quello che è accaduto a Sofia Greguoldo, 22enne di Carpenedo, vicino Venezia.

La giovane è stata portata via improvvisamente forse da un’embolia polmonare. Un malore appena sveglia lo scorso 21 novembre, poi la corsa verso l’ospedale al quale Sofia non arriverà mai e il buio.

L’Ussl 3 ha disposto l’autopsia sul corpo della ragazza per chiarire le cause del decesso e nelle scorse ore si sono svolti i funerali. Un addio straziante per il quale la mamma Pamela e tutta la famiglia di sono stretti in un unico abbraccio per la loro Sofia.