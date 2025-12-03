Dibattito acceso sulla revoca del divieto di bivacco: il consigliere FI Edoardo Tocco dice “no”

Si riaccende la discussione politica a Cagliari attorno alla possibile revoca del divieto di bivacco in alcune aree sensibili della città. A intervenire con fermezza è il consigliere di Forza Italia Edoardo Tocco, che attraverso un post pubblicato questa mattina sui social ha espresso una netta contrarietà all’ipotesi di eliminare il provvedimento.

“No alla revoca del divieto di bivacco“, scrive Tocco, sottolineando come la permanenza in strada non rappresenti una scelta dignitosa per chi la vive: “Stare per strada non è dignitoso, soprattutto quando esistono luoghi di accoglienza, anche grazie alla Caritas. Scegliere di vivere in strada non è dignità, è degrado.”

Il consigliere forzista mette in evidenza anche l’impatto che la presenza di bivacchi avrebbe sull’immagine urbana e sulla percezione di sicurezza, soprattutto nelle ore serali: “Questa situazione non è accettabile per l’immagine della nostra città, per i visitatori, e meno che mai per chi vive Cagliari ogni giorno. Il transito serale deve essere sicuro e decoroso.”

Da qui l’appello affinché il divieto resti in vigore, nel nome – sostiene Tocco – sia del decoro cittadino sia della tutela delle stesse persone senza dimora: “Per la dignità di queste persone e il rispetto per i cagliaritani. Chiediamo che il divieto resti invariato.”

La questione si inserisce in un confronto più ampio sul tema del disagio sociale e sulle politiche di inclusione, con posizioni differenti su come conciliare sicurezza, accoglienza e gestione degli spazi pubblici. L’intervento di Tocco promette di alimentare ulteriormente il dibattito nelle prossime settimane, soprattutto in vista delle decisioni che l’amministrazione comunale sarà chiamata a prendere.