Monserrato, la rabbia di infermieri e Oss: “Spremuti come limoni e costretti a turni massacranti”

Le condizioni di lavoro? Le definiscono “drammatiche e massacranti” i sindacati dell’Usb e del Nursing Up, tirando in ballo gli infermieri, le ostetriche e gli Oss del Policlinico di Monserrato. Armati di tanta rabbia e bandiere hanno manifestato davanti all’ingresso dell’ospedale: “Denunciamo le drammatiche condizioni che vive il personale del Policlinico. Infermieri, Oss e tutti i professionisti sono allo stremo, chiediamo una discontinuità rispetto alla precedente amministrazione”, tuona Gianfranco Angioni dell’Usb. “Prima sanzionavano i dipendenti mettendogli il bavaglio. Non lo accetteremo più, vogliamo la dignità e il rispetto dei pazienti e di lavoratori, perchè non è possibile che in tutti questi mesi hanno pagato lacrime e sangue non vedendosi riconosciuti i propri diritti e le proprie professionalità. Diciamo basta, chiediamo un incontro urgente”, rimarca Angioni, “al commissario straordinario”.

Diego Murracino del Nursing Up rincara la dose: “Siamo al fianco dei lavoratori, gli infermieri, le ostetriche, gli Oss che sono allo stremo. Turni di lavoro massacranti, doppie notti, un livello di qualità assistenziale offerto in continuo peggioramento. Diversi studi hanno dimostrato che un insufficiente numero di infermieri determinano un incremento delle infezioni da ricovero e della mortalità dei pazienti. Gli operatori non riescono a gestire la propria vita familiare, siamo in preda al caos più totale. Il commissario straordinario Foddis incontri i sindacati e inizi un piano immediato di assunzioni. Siamo in prossimità delle ferie estive, il personale non ha forze, siamo spremuti come limoni”.