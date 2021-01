Monserrato, la maggioranza compatta: no secco alle scorie nucleari in Sardegna

Di



hinterland

I consiglieri comunali di maggioranza di Monserrato dicono no alle scorie nucleari in Sardegna: presentata una mozione al Presidente del consiglio comunale Giorgio Massidda in cui impegnano il sindaco Tomaso Locci e la giunta ad attivare tutte le azioni necessarie per ribadire la loro posizione