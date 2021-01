Monserrato in lutto, oggi l’ultimo saluto a Nicola Corongiu

Monserrato saluterà oggi il suo Nicola, le esequie si svolgeranno alle ore 15 presso la chiesa del SS Redentore. Una città in lutto da ieri, da quando si è appresa la scomparsa del giovane che amava sfilare in costume sardo, ballare e rappresentare la sua città in tutti gli eventi folkloristici.

Nicola Corongiu aveva 36 anni e un male lo ha portato via in soli due mesi dall’amore della fidanzata, della famiglia e di tutti coloro che lo conoscevano. Profondo cordoglio anche da parte del Sindaco Tomaso Locci che nella sua pagina social scrive: “Esprimo a nome dell’intera Amministrazione Comunale profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Corongiu.

Un ragazzo solare e sorridente, sempre pronto a rappresentare la nostra collettività con il ballo e con le manifestazioni culturali e folkloristiche del suo Gruppo, sempre disponibile alle esigenze manifestate dall’Amministrazione.

Siamo vicini nel dolore di questa prematura scomparsa alla famiglia e ai suoi cari.

Grazie Nicola. Riposa in pace”.

“Dove c’era lui regnava l’allegria anche in quei momenti più faticosi dell’attività del Gruppo di Cultura Popolare. Per la preparazione del falò in onore di San Sebastiano era parte integrante, mai si sarebbe tirato indietro per nessun motivo. Infaticabile e propositivo” ha comunicato commosso e affranto dal dolore Saverio Usai, Presidente Gruppo Cultura Popolare.

“Ci mancherà tantissimo, un ragazzo ben voluto da tutti, sempre sorridente e disponibile” ricorda Marco Ambu dell’associazione Amame Monserrato.

E questo pomeriggio, in un abbraccio virtuale, tutta la comunità si stringerà forte per l’ultimo saluto a Nicola, il ragazzo sempre sorridente che nessuno mai dimenticherà.