Sinnai, ubriaco alla guida fermato dai carabinieri: pensionato nei guai

Ieri alle ore 23 circa, a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, un 70enne pensionato di Selargius, residente a Maracalagonis. L’uomo, fermato in via Serri alla guida della propria auto, ha dato subito da pensare ai militari che hanno infatti proceduto a sottoporlo all’etilometro. A ben vedere perché la strumentazione ha segnato 1,42, ovvero un tasso quasi triplo rispetto ai limiti di legge.

All’anziano è stata ritirata la patente di guida e affidata l’auto in custodia giudiziale, a seguito del sequestro penale del mezzo. In soccorso dell’uomo è stato fatto intervenire un amico per condurre il mezzo sino all’abitazione del denunciato.