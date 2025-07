Un mistero ancora tutto da chiarire quello che avvolge la scomparsa di Valentina Greco, la 42enne originaria di Cagliari di cui si erano perse le tracce dal 9 luglio scorso a Sidi Bou Said, in Tunisia, dove risiede da circa tre anni. Dopo dieci lunghi giorni di angoscia e mobilitazione tra istituzioni e associazioni, nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti speravano: Valentina è viva. A comunicarlo ufficialmente alla famiglia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Un sospiro di sollievo per i familiari, tra cui il fratello Alessio, pronto a partire per la Tunisia per partecipare attivamente alle ricerche. Ma la vicenda, per quanto a lieto fine, resta piena di ombre. Il primo dettaglio contraddittorio riguarda la scena ritrovata in casa: spariti cellulare e computer, mentre i suoi amati gatti, ai quali non si sarebbe mai separata volontariamente, erano presenti nell’appartamento. E proprio la versione del ritrovamento suscita più di un dubbio. Secondo quanto riportato, Valentina avrebbe raccontato di essere svenuta mentre spolverava un armadio, rimanendo chiusa al suo interno per dieci giorni, senza riuscire a uscire. Sarebbero stati i gatti, secondo il racconto, a far chiudere le ante. Una versione che, però, solleva molte perplessità, anche all’interno delle organizzazioni che l’hanno cercata senza sosta. “Come associazione Penelope siamo ovviamente soddisfatti che Valentina sia stata ritrovata e stia bene – ha commentato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna – ma non credo assolutamente alla versione che sta circolando. Significherebbe che la polizia non è stata in grado di trovarla durante i precedenti sopralluoghi in casa. È inverosimile. Aspettiamo di capire e scoprire la verità”. C’è poi un altro elemento a infittire il mistero: una nota di agenzia stampa secondo cui Valentina si sarebbe in realtà nascosta volontariamente all’interno dell’armadio. Un’ipotesi che, se confermata, cambierebbe completamente lo scenario. Per ora, la priorità resta la salute della donna, che è stata portata in ospedale per accertamenti. Ma l’indagine è tutt’altro che conclusa. Gli inquirenti vogliono far luce su quanto accaduto davvero. Perché la scomparsa di Valentina Greco, si è trasformata in una storia piena di interrogativi.