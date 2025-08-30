Un periodo burrascoso e la depressione che per oltre un anno lo ha isolato dal mondo, ma da solo è riuscito a risollevarsi, a rinascere e a trovare nella musica l’arma giusta per sconfiggere il nemico invisibile: in poco tempo ha scritto e cantato molte canzoni che ha pubblicato sui social. Il risultato? Decine di migliaia di follower, milioni di visualizzazioni che gli hanno permesso di ottenere prestigiosi riconoscimenti e un nuovo lavoro, ossia quello di cantare ciò che compone. Timido e riservato, si esprime attraverso i versi composti, ricchi di significato. Il suo ultimo brano, “Contro il fuoco”, racconta del dramma degli incendi, la piaga che, ancora una volta, ha segnato l’isola dei nuraghi e l’estate che, oramai, è agli sgoccioli. Racconta della distruzione e della tenacia che, chi combatte gli incendi, mai viene a mancare: una missione anche a costo di perdere la propria vita per salvare la terra, l’ambiente e limitare i danni che ogni incendio arreca.

Un altro successo che gli ha permesso di vincere il disco d’argento è “Ali di Luce, no alla violenza sulle donne”: “Le ferite sono mappe del cuore, ogni cicatrice ha il suo dolore. Ora ogni passo è un giuramento, che la vita è amore e non tormento”. Parole recitate con empatia ed emozione e che rispecchiano un invito a mai arrendersi e a riprendere in mano la propria vita anche innanzi al dramma della violenza subita.

Un ragazzo come tanti altri, insomma, Gianluca, 41 anni, ha voluto dimostrare che niente è perduto e che uscire dalla depressione è possibile, come rinascere e ricominciare a vivere.