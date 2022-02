Monserrato, furto in pizzeria: “Uno straniero ha rubato la bottiglia con le mance per i camerieri”

Furto nella pizzeria Medioevo di Monserrato. A raccontare ciò che è successo nel weekend è il titolare del locale Toto Pauciulo, che ha messo su Facebook un lungo post col racconto di quanto capitato, esattamente, sabato pomeriggio. Pauciulo spiega di non essere andato ancora a sporgere denuncia dai carabinieri “hanno tante cose da fare” e, contattato da Casteddu Online, spiega: “Erano le 15:30, stavo facendo le preparazioni per la cena insieme a mio figlio. All’improvviso è entrato un ragazzo, ma è rimasto sulla soglia del locale. Gli ho chiesto il green pass, mi ha detto che aveva fame e non aveva soldi. Gli ho detto che potevo dargli un panino e una Coca Cola, altro non potevo dargli perché avevo appena aperto”, afferma il ristoratore. “Gli ho fatto il panino al prosciutto, mi ha ringraziato ed è andato via. È rimasto sul gradino dell’ingresso e tre minuti dopo, come si vede dalle telecamere, ha sbirciato e, mentre noi eravamo in cucina, ha preso una bottiglia grande che conteneva le mance lasciate dai clienti ai ragazzi. Era sul banco davanti alla cassa”. Quanto ci sarà stato dentro? “Penso intorno ai 300 euro, era lì da novembre e l’avrei dovuta aprire a Pasqua”.

La sparizione della bottiglia con le mance, Pauciulo, l’ha notata qualche ora dopo: “Verso le diciassette sono arrivati in collaboratori, gli ho sempre detto di mettere 50 centesimi dentro la bottiglia per il caffè. Ma non c’era più. Ho riavvolto le registrazioni della telecamera e purtroppo mi sono accorto che l’aveva portata via proprio quel ragazzo”. Pauciulo descrive il ladro: “Africano, tra i 24 e i trent’anni, con pantalone marroncino chiaro, giubbotto e aveva una borsa della spesa. Mai visto prima”, dice Pauciulo. “I carabinieri hanno tante cose da fare, ecco perché non ho fatto la denuncia. Ho voluto mettere il post per sensibilizzare tutti i commercianti di Monserrato”.