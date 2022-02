Sinnai, sequestrati dalla polizia 75 kg di hashish: 38enne in manette

Cagliari, sequestrati 75 kg di hashish. Arrestato 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri gli Agenti della Squadra Volante, unitamente all’equipaggio del Commissariato di Quartu Sant’Elena, dopo mirati servizi di osservazione, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, già noto per i suoi precedenti di polizia, ubicata nel comune di Sinnai. Durante la perquisizione sono stati trovati due trolley, custoditi all’interno di una stanza nascosti da altre masserizie, all’interno dei quali vi erano custoditi dei sacchi di plastica sigillati sottovuoto contenenti complessivamente 723 panetti di hashish per un peso di 75 kg. Oltre allo stupefacente è stato anche rinvenuto del materiale utile al confezionamento.

Sono in corso da parte della Squadra Mobile, giunti sul posto, gli opportuni accertamenti per l’individuare la provenienza della sostanza

Alla perquisizione domiciliare hanno preso parte anche i militari dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Il trentottenne non era presente durante il controllo ma è stato rintracciato sul luogo di lavoro.

L’Uomo è stato accompagnato in Questura e salva la presunzione di non colpevolezza, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e al termine degli accertamenti è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.