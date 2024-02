Monserrato, finito il collaudo della rotatoria: la strada sta per riaprire

Il collaudo della rotatoria fronte via Riu Mortu a Monserrato è terminato: l’ok da parte della ditta specializzata permetterà “a brevissimo la riapertura della strada” ha annunciato il sindaco Tomaso Locci. Via le transenne, senza sorprese come avvenuto una settimana fa, in seguito all’azione compiuta da parte di un uomo che, in pochi minuti e, forse, in preda ai fumi dell’alcol, ha lanciato in aria le protezioni presenti nell’area cantiere. Ha rallentato il traffico, sino a mandarlo in tilt nelle ore di punta, l’incrocio cruciale per la viabilità della strada sbarrato da mesi a causa del cedimento della soletta. Sotto scorre il canale, impossibile ignorare quelle crepe che avrebbero potuto causare seri pericoli per i tanti automobili di passaggio. Da giorni i mezzi pesanti erano in azione per la verifica dei lavori che hanno dato il buon esito e oggi la comunicazione ufficiale da parte del primo cittadino.

“Ieri si sono concluse le prove di carico e il relativo collaudo dell’asfalto e della tenuta della soletta sopra il canale, che ha visto un intervento strutturale di notevole rilevanza.

Infatti, grazie alla programmazione e alla vigilanza nei canali dei due rii principali, si è potuto verificare e programmare l’ intervento, dovuto a cedimenti della soletta soprastante il canale di Riu Mortu.

Ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi, tutti i collaboratori e l’Ufficio per il grande lavoro, la professionalità e l’ attenzione dimostrata per questo intervento molto importante.

Inoltre, ringrazio la “Nuova Maggioranza” e il Comandante Nannini e tutti gli Agenti della Polizia Locale che hanno vigilato per evitare che si creassero problemi.

Ringrazio i Carabinieri che sono intervenuti proprio per ristabilire la sicurezza stradale (e non solo) in diverse occasioni.

Ringrazio l’impresa e i suoi collaboratori per il loro intervento.

A brevissimo la riapertura della strada”.