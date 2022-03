Monserrato, esce di casa e sparisce nel nulla: “Chi ha visto Alessia Massidda?”

Sos a Monserrato per la scomparsa di una ragazza di ventuno anni. Alessia Massidda, da mercoledì scorso, è un fantasma. I parenti affidatari e tutori della giovane hanno presentato “una denuncia ai carabinieri”, come conferma alla nostra redazione Claudio Massidda. La moglie, Gianna Piras, racconta gli ultimi movimenti della giovane: “È uscita verso le 14:30, mercoledì, spostandosi da piazza Teodosio. Indossava leggins neri e una giacchetta rosa. Da qualche giorno non stava bene, deve prendere dei medicinali e da quando è sparita non li sta più prendendo. Ha i documenti, il green pass e il cellulare, ma non ha la scheda inserita, lo utilizzava solo col wifi di casa”, spiega. Dal momento della scomparsa c’è stata un’unica segnalazione: “Una persona ci ha detto di averla vista, poco distante da casa, salire a bordo di un’automobile guidata da un uomo”.

Molto preoccupati anche i suoi amici, che hanno pubblicato appelli sui social. La ragazza era sparita anche anni fa, quando era ancora minorenne: “Siamo molto preoccupati”, dice Gianna Piras, “chiunque la veda la fermi e chiami subito il 112”.