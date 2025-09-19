Monserrato, donna di 83 anni ustionata dopo una fuga di gas: è stata trasferita al Policlinico in codice rosso.

Sarebbero stati i vicini di casa dell’anziana ad allertare i vigili del fuoco per via del forte odore di gas provenire da una abitazione privata e, successivamente, la fiammata che ha colpito la donna. Si è sviluppato un principio di incendio, fortunatamente bloccato in tempo, il quale non ha provocato gravi conseguenze.

L’anziana, considerata l’età, è stata immediatamente trasferita in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.

È accaduto questa mattina in via Rubicone.