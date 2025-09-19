I figli vogliono far cremare il corpo del padre ma la legge lo impedisce perché serve il consenso della moglie che però è scomparsa da 12 anni. La legge parla chiaro: Irene Cristinzio è ancora viva nonostante sia scomparsa nel luglio del 2013 da Orosei e non sia mai stata ritrovata, e dunque serve il suo consenso alla cremazione del marito Antonino Nanni morto ieri a Sestu. I figli hanno infatti chiesto la cremazione del papà ma per la legge serve prima di tutto il via libera del coniuge per procedere altrimenti non se ne fa nulla, neanche se a volerlo sono i figli. Perché, appunto, la donna non è mai stata ufficialmente dichiarata morta e il volere del coniuge è prioritario.

Nulla possono l’amministratrice di sostegno o i figli, che avevano avviato anche l’iter giudiziario per la dichiarazione di morte presunta, ma dovevano attendere altri sei mesi per giungere alla sentenza definitiva.

A raccontare l’assurda vicenda è Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, da sempre vicino alla famiglia anche come amico, che ieri si è precipitato in camera mortuaria. “Sono veramente addolorato per Antonino e per i figli a cui sono legato da sincero affetto ed amicizia. Credetemi, chi non ha mai vissuto il dramma della scomparsa di una persona cara, non può immaginare l’angoscia del non sapere, dell’aspettare, del non aver risposte… è logorante, ci si ammala”, commenta Piscitelli, “non è il primo genitore o coniuge che vedo morire “di crepacuore”. Ma non è giusto che i figli, di fronte a una madre scomparsa da tredici anni, non possano decidere di far cremare il padre perché la mamma è considerata per legge viva e si pretende il suo assenso: si aggiunge dolore al dolore”.

Proprio prendendo spunto da questa amara vicenda, Piscitelli promette: “Io con tutta Penelope Italia ci muoveremo a livello governativo per far colmare questo assurdo vuoto legislativo. Ho sentito il titolare dell’Agenzia funebre che mi ha detto che questo è un problema che riguarda anche la donazione organi e per sua esperienza anche coniugi con sopraggiunta demenza senile o Alzheimer. Il dramma della scomparsa va conosciuto in tutti i suoi aspetti, tra cui anche quello della cremazione ma ci sono problemi di conti correnti, di successioni, di tasse, di immobili, di pensioni e tanto tanto ancora che con Penelope cerchiamo di studiare soluzioni ed aiutare le famiglie”.