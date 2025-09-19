Quartu Sant’Elena tifa per la giovane Melissa Marcelli: ha conquistato la finalissima per partecipare al concorso “Premio Mia Martini”. Studentessa del Pitagora, ama cantare sin da piccola: si distingue anche con la batteria e il pianoforte.

Si svolgerà a ottobre l’ultima tappa del concorso dedicato a Mia Martini che premia i giovani talenti, che vogliono emergere nel mondo della musica. Si svolge in Calabria e precisamente a Scalea, e porta il suo talento a nome di tutti i sardi.

Melissa ha già partecipato a vari concorsi e continua a cimentarsi in molti casting. Ha Vinto il Webboh Talent regionale e nazionale nelle Marche nel 2023. Viene spesso invitata in vari spettacoli come il Villaggio di Sanremo durante il Festival di Sanremo.

Sono partite le votazioni popolari all’interno della piattaforma ufficiale ed il brano (obbligatoriamente) inedito “Mi fido di te” prodotto dal noto musicista compositore produttore Danilo Amerio ed il suo staff di musicisti e collaboratori ha già avuto oltre 230.000 consensi in tutta Italia e non solo (scarto di 200.000 voti dalla seconda). Quindi altro record).

Melissa ha proseguito gli studi in canto e pianoforte e batteria ed attualmente si esibisce e produce brani e video di cover nazionali ed estere. Oggi rappresenta in questo concorso la Sardegna poiché è l’unica partecipante ad essere stata ammessa alla fase finale Live.

