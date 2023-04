Monserrato, coppia sotto sfratto: “Stiamo per finire in mezzo alla strada con nostra figlia”

Coppia sotto sfratto a Monserrato, scatta l’ennesimo sos di un papà e una mamma poco più che trentenni che si ritrovano a dover fare i conti con, ancora prima della penuria di abitazioni in affitto, la disoccupazione. Angelica, 33 anni, insieme al suo compagno di due anni più giovane, a breve dovranno lasciare l’abitazione mela quale vivono dalla scorsa estate: “Abbiamo anche fatto dei lavori per sistemarla, ora non abbiamo più soldi. I padroni vogliono utilizzare la casa per guadagnare con i turisti e, siccome ingenuamente abbiamo sempre pagato in nero ogni affitto, ci ritroviamo in questa situazione”, spiega la giovane. “Sino a qualche mese fa lavoravo, ma da gennaio sono ferma. Il mio compagno ha perso il lavoro da un mese e abbiamo una figlia di quattro anni”.

I tempi sarebbero strettissimi: “Chiediamo un aiuto economico per poter avere almeno un monolocale a Quartu, Selargius, Monserrato o Pirri, non più distante perché non ho l’automobile”, afferma la ragazza. “Chiunque possa aiutarci può farlo donando qualcosa direttamente al mio codice Iban IT10J0200804821000106715475”.