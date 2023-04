Vallermosa, entrano nell’hotel e rubano la cassa: coppia di giovani pregiudicati incastrata dalle telecamere

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, in attesa del giudizio si comunica quanto segue: ieri a Vallermosa, a conclusione delle indagini intraprese a seguito di una denuncia querela per furto formalizzata dalla titolare del bar hotel ristorante pizzeria Wunder di Vallermosa, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per danneggiamento e furto aggravato in concorso, due persone. Si tratta di un 23enne originario di Ozieri ma domiciliato a Domusnovas e di una ventenne anche lei di Domusnovas. Entrambi sono disoccupati e sono molto noti per precedenti vicende giudiziarie. Essendo i due ben conosciuti, i militari dell’Arma del luogo si sono immediatamente orientati nei loro confronti, anche perché i due sono soliti bazzicare quelle zone. La conferma dei sospetti è avvenuta attraverso la visione delle immagini degli impianti di sorveglianza presenti nell’area dove la solita coppia aveva operato. L’8 marzo scorso erano riusciti ad entrare all’interno dell’attività commerciale ed asportare il registratore di cassa contenente la somma di €100. Avranno un processo al palazzo di giustizia di Cagliari.