Selargius, pugni e calci per coprirsi la fuga: topo d’appartamento 20enne incastrato da una foto

Incastrato da un foto e denunciato un topo d’appartamento. A Selargius i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per tentato furto in abitazione, un ventenne del luogo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine ed in particolare agli stessi militari che lo hanno denunciato.

A fine febbraio il giovane aveva tentato un furto in abitazione nel centro storico di Selargius ma era stato sorpreso per le scale da un vicino di casa della vittima designata, e con questi aveva avuto una colluttazione, riuscendo infine ad eclissarsi in direzione ignota. Già orientati sui possibili artefici dell’impresa fallita, i carabinieri hanno esibito all’unico testimone nella vicenda un album fotografico contenente, in un contesto di persone simili per età e fisionomia, la foto del sospettato. L’individuazione fotografica ha avuto successo e i sospetti dei carabinieri si sono rivelati fondati. Tanto più che da immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza già gli uomini dell’Arma avevano riconosciuto il ragazzo, per cui hanno semplicemente avuto conferma di quanto avevano ipotizzato.