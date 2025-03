C’era una volta Piazza Repubblica, oggi l’ombra di quello che era un tempo.

C’era una volta Piazza Repubblica, un tempo una delle parti più vive della città e punto di incontro di giovani e adulti, oggi è l’ombra di quello che era un tempo.

Simbolo del suo declino il celebre Caffè Europa. Per anni ha accompagnato le giornate e le notti dei cagliaritan e non soloi. Aperto nel 1959 ha poi chiuso nel 2018, dopo l’intervento dei Nas per “l’assenza di operazioni di ordinaria pulizia e manutenzione, notevole muffa nelle pareti, infiltrazioni di umidità, distacco di rivestimenti e tinteggiatura, promiscuità tra alimenti e materiale non pertinente all’attività”. Nel 2021 poi è stato definitivamente rimosso anche il gazebo esterno. L’edicola che ha affiancato il bar per ann,i ha subito lo stesso destino di abbandono, e resta tutt’oggi in vendita.

La speranza comune è che la prossima apertura della metropolitana leggera restituisca alla zona la movida di un tempo e veda rifiorire attività vecchie e nuove.