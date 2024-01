Monserrato, al via i lavori di rifacimento delle strade

Dislivelli e imperfezioni saranno solo un ricordo: nuovo asfalto anche per via Capo Comino, che finalmente dopo 30 anni di completo abbandono, si è intervenuti. Via San Gavino, via Diocleziano tratto da via Riu Mortu e confine con Selargius, via Carbonara, poi seguiranno via Virgilio, via De Roma con in vico I De Roma, via Capo Caccia, vico I e II Del Redentore e via Paluna.

“Pertanto l’amministrazione pone in essere degli ulteriori interventi a tutela dei propri cittadini grazie ad un lavoro continuo fatto di programmazione e attente verifiche sul territorio” spiegano Nonnoi e il sindaco Tomaso Locci. Non solo: “Ridisegnare le strade prevedendo la piantumazione di piccole aree verdi e organizzare percorsi ha più di una valenza in quanto contribuisce a diminuire l’effetto ‘isola di calore’, aiuta ad una migliore gestione delle acque piovane garantendo una maggiore permeabilità dei suoli, favorisce un netto miglioramento dell’estetica della città, inoltre l’incremento degli alberi in città, oltre ad apportare un miglioramento della qualità dell’aria, determina un raffrescamento generale durante i torridi mesi estivi grazie all’ombreggiamento generato dalla fronde arboree, che andrebbe a contrastare il rilascio termico dei manti stradali”, si legge nella delibera appena approvata. “Gli interventi sulle strade e marciapiedi sono stati da subito, dal 2016, anno in cui siamo ci siamo insediati, una priorità per questa amministrazione per rendere più agibili e soprattutto sicure le strade e adeguare i marciapiedi a tutela dei nostri cittadini .

Questi interventi sono necessari viste le condizioni in cui si trovava il manto stradale, condizioni di completo abbandono e incuria da parte di chi ci ha preceduti”. Manutenzione straordinaria, dunque, delle aree verdi e altre strade da riqualificare per rendere sempre più sicura e funzionale la città.

“Tutti gli interventi sono frutto di una programmazione sullo stato delle strade e verifiche eseguite per conoscere lo stato dei marciapiedi. Stiamo intervento ogni anno con somme ingenti per rifare strade e marciapiedi, sino a oggi si sono spesi più di 5 milioni di euro, con una media di 35 strade all’anno, dati mai visti negli ultimi 20 anni e difficilmente paragonabili ad altre città limitrofe.

In quest’ultimo anno 2023, sono stati spesi ben ulteriori 1 milione e 600 mila euro per il rifacimento di 35 strade e marciapiedi tra le quali Via Giulio Cesare, via Zuddas, via Riu Mortu, via Frontino.

Per il 2024 sono stati investiti, per appalti che sono gia partiti e prossimi a partire, ulteriori denari per un totale di un milione di euro.

Il primo appalto di 500 mila è già iniziato.

Questi interventi come, tutti quelli già eseguiti, dimostrano la continua e infaticabile programmazione lungimirante di questa amministrazione”.