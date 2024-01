Torna su “Carrasciali Pirresu”, tra coriandoli e frittelle un ricco calendario di eventi

“Ormai è un appuntamento fisso” racconta la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca. “Il programma è come sempre ricco di appuntamenti, iniziamo domenica e proseguiamo fino al 13 febbraio e si compone di appuntamenti divertenti per grandi e piccini e prevede la classica sfilata per le vie di Pirri. Inoltre, come lo scorso anno, abbiamo attivato un laboratorio didattico che, questa volta, ha gemellato Pirri con Mamoiada”.

L’iniziativa è promossa con contributo dell’Assessorato al Turismo e attività produttive del comune di Cagliari, InfoCultura Cagliari, e la collaborazione della Municipalità di Pirri e della commissione attività produttive e cultura a cui presiedono Eugenio Spiga Emanuele Cioglia. “Ringrazio il “Crogiolo” e Rita Atzeri per questa opportunità che ci offre di eventi che rallegrano tutti. Ci auspichiamo una grande partecipazione come gli scorsi anni” conclude la Presidente Maria Laura Manca.