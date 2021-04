Monserrato aderisce alla proposta progettuale della Fondazione CESVI per il bando ‘Educare Insieme’

Il Comune di Monserrato sarà partner progettuale con la fondazione CESVI per partecipare al BANDO del Ministero, Dipartimento Politiche della Famiglia chiamato “Educare Insieme”.

L’Amministrazione Monserratina guidata dal Sindaco Tomaso Locci, su proposta dell’Assessora Tiziana Mori, approva all’unanimità la delibera di giunta di adesione e invio proposta al Ministero Dipartimento Politiche della Famiglia, Educare INSIEME.

In sintesi, le priorità in base ai documenti reperibili in albo pretorio sono le seguenti: il capofila è la Fondazione CESVI,

fascia di età: ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Si svilupperà la metodica RAP (ricerca-azione-partecipata) per offrire opportunità di espressione ai soggetti sociali meno inclusi con l’obiettivo di potenziare la loro legittimazione sociale e valorizzare i punti di vista e narrative inedite inconsuete.

Il progetto prevede la collaborazione con il comune di Bergamo, quartiere di Celadina,

Qquindi, una sorta di gemellaggio Lombardia – Sardegna.

La Giunta Locci prosegue perciò senza sosta a svolgere l’attività di co-progettazione sociale grazie ad un ottimo lavoro di coordinamento tra uffici e assessorati, e la credibilità conquistata in questi due anni per cui il Terzo Settore risponde sempre con entusiasmo alle varie manifestazioni di interesse lanciate dalla Giunta.

Non solo, come si legge sempre in delibera si prosegue nel portare avanti le linee programmatiche di mandato con riferimento in particolare alla implementazione delle Politiche della Famiglia e dialogo intergenerazionale.

L’importanza di tale progetto ha portato anche alla Convocazione il prossimo 12 aprile della V Commissione.