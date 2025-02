Dramma questa mattina all’alba in via Cesare Pavese a Rufina, in provincia di Firenze. Un uomo di 37 anni, Lorenzo Innocenti, ha ucciso a coltellate la sua compagna 34enne Eleonora Guidi. Dopo l’omicidio, il 37enne si è buttato dalla finestra. L’uomo si trova attualmente ricoverato a Careggi in prognosi riservata. I due sono genitori di un bimbo di due anni. Una tragedia che ha sconvolto una piccola comunità in cui si conoscono un po’ tutti. Stando a quanto raccontato dal vicini, che avrebbero dato l’allarme, nessuno avrebbe sentito la coppia litigare prima della tragedia. Sconvolto anche il Sindaco di Rufina, Daniele Venturi: “Li conoscevo, il paese è piccolo, io sono poco più grande di loro. In particolare lui è architetto e ha delle proprietà immobiliari, e mi aveva detto che aveva delle idee che voleva sviluppare su Rufina“. I carabinieri, giunti sul posto con gli operatori del 118, stanno cercando di ricostruire questa bruttissima vicenda.