L’iniziativa parte da una Ranger che ha combattuto contro il cancro, ha affrontato una terapia sperimentale per tanto tempo “e adesso sembra che sia stata graziata”.

Trasmettere amore e coraggio anche grazie alle parole espresse in rima, accompagnate da una melodia di versi che intonano la dolcezza profonda che parte dal cuore: un aiuto anche spirituale oltre a quello materiale offerto dagli uomini e dalle donne che ogni giorno scendono in strada per aiutare chi più ne ha bisogno. Un riconoscimento per loro che si aggiunge a quelli già collezionati grazie alle opere svolte in silenzio: la loro divisa, inconfondibile, indossata con orgoglio dai volontari capitanati da Guido Loviselli.



Di recente anche nuovi membri sono entrati a far parte del team, accolti con grande entusiasmo: “Siamo molto felici di avere Paolo e Luca con noi, e siamo certi che insieme formiamo una squadra eccezionale, pronta a fare la differenza.

Ognuno di noi porta con sé un bagaglio unico di esperienze e competenze, e questo è ciò che rende la nostra comunità così speciale. La diversità dei nostri modi di fare e agire arricchisce le nostre attività e ci permette di affrontare le sfide con creatività e determinazione. Anche una pagina social per loro, "abbiamo aperto un anno fa con lo scopo umanitario e, se tutto prosegue bene, abbiamo intenzione di pubblicare un opuscolo con le poesie" spiega Lina. Anche se il tempo non è sempre dalla nostra parte, e a volte la pioggia può ostacolare i nostri piani, sappiate che ogni goccia d'acqua è un'opportunità per crescere insieme. Le prime nozioni di squadra che impareremo vi serviranno non solo per il nostro lavoro di volontariato, ma anche per costruire legami duraturi tra di noi. Siamo qui per aiutare, per sostenere e per dare il nostro contributo alla comunità. Ogni gesto, ogni sorriso e ogni momento dedicato agli altri è ciò che ci unisce e ci rende una grande famiglia".