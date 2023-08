Monserrato, 6 milioni in più per la città: “E ne confermiamo 10 per aiutare le famiglie in difficoltà”

Monserrato – Approvato in consiglio la salvaguardia dell’equilibrio e l’assestamento di bilancio: un avanzo di sei milioni di euro, la metà potranno essere spesi per portare avanti progetti e assumere nuovo personale. Non solo: “Le polemiche per i denari utilizzati per le feste? Sterili – spiega Locci – poiché ogni capitolo ha un fondo che può essere utilizzato solo per un fine ben preciso. Nel sociale noi mettiamo a disposizione 10 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà e affrontare le emergenze che si presentano”. Dopo il Puc e il Bilancio passa un’altra strategia tecnica che permette al Comune di poter “sistemare” i conti delle casse comunali e procedere alle spese già programmate e quelle previste. Tra queste rientrano le nuove assunzioni, dopo le 20 unità acquisite l’anno scorso: è sorta la necessità di incrementare ulteriormente l’organico in seguito al “trasloco” di sei dipendenti che da piazza Maria Vergine sono passati agli uffici regionali. Non mancano le polemiche ed è il primo cittadino Tomaso Locci a fare chiarezza sui punti che hanno scaldato, e non per le alte temperature registrate, le giornate estive: “Troppi i fondi investiti per feste e spettacoli? Ogni capitolo ha una destinazione e solo per quella possono essere spesi i finanziamenti. La cultura e lo spettacolo sono motivo di crescita sociale per tutta la comunità, quest’anno più che mai San Lorenzo e il programma degli eventi estivi hanno richiamato migliaia di persone per le vie e le piazze della città. Per le politiche sociali sono riservati milioni di euro e solo per queste finalità vengono utilizzati. Chi ci accusa non ha di certo collaborato al bene di tutti poiché non ha partecipato al voto per l’approvazione di questi tre principi senza i quali Monserrato non potrebbe andare avanti”.

Nel corso degli anni l’avanzo di bilancio è stato un contributo prezioso per portare avanti investimenti a 360°: dalle opere pubbliche agli interventi sociali che hanno goduto dell’approvazione anche del super visore dei conti il quale ha espresso parere positivo sulle casse comunali. Non solo: un invito a spendere le risorse accumulate, l’anno scorso il comune ha acquisito un milione di euro di entrate in più e, salvaguardando la metà dei fondi per affrontare le possibili emergenze, sono tre i milioni che potranno essere utilizzati per tutta la comunità. “Noi stiamo investendo tantissimo nei lavori pubblici, nelle politiche sociali, sono queste le spese più importanti, e con progetti e servizi possiamo cambiare veramente la realtà della nostra cittadina e il vivere bene all’interno della città. Quindi ringrazio tutta la maggioranza, la mia giunta e tutti i cittadini che credono in questo progetto che andrà avanti è che stava aggiungendo nuovi obiettivi”.