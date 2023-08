Strage di Chilivani, la toccante cerimonia nel ricordo dei carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau

Ozieri ricorda i carabinieri Carru e Frau, le vittime della strage di Chilivani. Una toccante cerimonia per ricordare chi ventotto anni fa perse la vita per contrastare le azioni criminali: “Nella fermezza e nel sorriso dei carabinieri troviamo ogni giorno la forza dello Stato” ha espresso l’amministrazione comunale.

Colpiti alle spalle da colpi di Kalashnikov per mano di due malviventi che, nei giorni successivi alla strage, vennero identificati e consegnati alla giustizia, per i due giovani militari del nucleo radiomobile ogni anno si rinnova il triste ricordo da parte delle istituzioni e dei parenti il 16 agosto che, nel 1995, segnò la forza a lottare, anche a costo della propria vita, per la legalità e per contrastare il crimine.

“Sono passati ventotto anni dalla strage di Chilivani, quando l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau persero la vita nella rapina a un furgone portavalori nella località Pelde Semene in agro di Ozieri. Ricordare il sacrificio degli eroici Servitori dello Stato è un dovere.

Due esempi di cosa significhi, per un carabiniere, la parola “eroe”: compiere in silenzio il proprio dovere, con umiltà ed altruismo, fedeli al Giuramento prestato al Tricolore”.