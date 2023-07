Monserrato, 20enne in arresto: in casa anche una piccola serra di marijuana.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato ieri a Monserrato un ventenne del luogo, disoccupato e noto per pregresse vicende. Il giovane, che era stato precedentemente ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato sottoposto ad un ordine di carcerazione e dovrà espiare un cumulo di pene per due anni e sette mesi di reclusione. Mentre i militari si trovavano nella sua abitazione il ragazzo si è dato alla fuga, rinchiudendosi all’interno della propria camera e, solo grazie alla mediazione della madre ha aperto la porta dopo alcuni minuti. All’interno della stanza i carabinieri hanno trovato dieci piante di marijuana in vasi di varie dimensioni, occultate sul balcone. Al termine della verbalizzazione di quanto constatato e del sequestro delle piante, il giovane è stato trasferito presso l’Istituto penale per minorenni di Quartucciu. Su di lui grava ora presso la Procura ordinaria una denuncia per coltivazione di sostanze stupefacenti.