Selargius, i carabinieri cercano 2 truffatori della rete e salvano un uomo in overdose.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Selargius, per truffa aggravata in concorso, un ventiduenne e una diciassettenne incensurati del luogo. Da un po’ di tempo a questa parte i due si erano inventati un metodo per evitare i pagamenti dovuti ad una nota piattaforma di commercio di prodotti tecnologici. In sostanza sotto una certa cifra era possibile pagare subito dopo la consegna tramite il corriere che aveva trasportato la merce. I due avevano preso l’abitudine di fornire al vettore di turno una falsa attestazione di avvenuto bonifico. Nell’ultima circostanza a presentarsi con la merce sono stati i militari, con tanto di abbigliamento della società di trasporti. Nella circostanza i due sono stati anche trovati in possesso di materiale tecnologico per un totale di novemila euro, ordinato e acquisito mediante artifici e raggiri. Mentre si trovavano nell’abitazione, i carabinieri hanno potuto constatare come un trentatreenne da loro ben conosciuto, e che abita con i due denunciati agli arresti domiciliari, è stato colto da un forte malore dovuto ad un’overdose di stupefacenti. I militari si sono alternati nel fargli il massaggio cardiaco, salvandogli di fatto la vita, come poi constatato dai medici intervenuti, in attesa dell’intervento dell’ambulanza del 118. L’uomo permane tuttora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in pericolo di vita.