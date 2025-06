Un terribile incidente ha spazzato la vita e la carriera del campione italiano junior Matteo Doretto. Il 21enne era impegnato nei test pre-gara del Rally di Polonia quando la sua Peugeot 208 Rally 4 è uscita fuori strada, colpendo un albero. Un impatto tremendo, da quale il giovanissimo campione non si è più ripreso, nonostante gli sforzi dei soccorritori di rianimarlo.

Con lui, il co -pilota 26enne Simone Pellegrino, che fortunatamente sta bene ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.