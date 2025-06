“La tua casa, la nostra città, il nostro futuro” è lo slogan della nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata a Cagliari, al via nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale ma anche – grazie ai bus del Ctm che collegano i centri vicini – nei Comuni limitrofi.

Mentre sono in corso i passaggi tecnici per l’avvio del prossimo servizio di raccolta dopo l’assegnazione dell’appalto, la nuova campagna di comunicazione ha come focus la lotta all’abbandono dei rifiuti e l’aggiornamento dell’Ecobolario.

Due declinazioni, quindi, presentate questa mattina dall’assessora alla ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi, dal dirigente del servizio Paolo Pani con il funzionario Andrea Cossu e da Gesuina Olmetto, comandante della sezione ecologia urbana della Polizia Locale: la prima, “Differenziamo insieme, di più e meglio”, riferita alla brochure che indica in ordine alfabetico il giusto modo di conferimento per qualunque tipo di rifiuto; la seconda, “Non abbandonare i rifiuti, ama e rispetta la tua città”, per sensibilizzare contro le discariche abusive ma anche contro i gesti più piccoli, dai mozziconi di sigaretta agli scontrini gettati in strada.

“In questo senso”, ha sottolineato l’assessora, “la campagna di comunicazione non è utile solo dal punto di vista pratico. È importante per una sensibilità collettiva che riguarda non solo gli abitanti di Cagliari, ma anche chi la città la vive tutti i giorni per i motivi più svariati pur non essendo residente. Non è solo una questione di rispetto delle norme, per cui stiamo intensificando i controlli come testimoniato dalle 250 sanzioni nel primo trimestre dell’anno, ma anche e soprattutto di rispetto per l’impegno della maggior parte delle cittadine e dei cittadini che stanno contribuendo a fare di Cagliari una delle città più virtuose in Italia anche dal punto di vista della differenziata. Piccoli gesti che generano anche minori costi per tutti”. La previsione, infatti, è di una diminuzione del 10 per cento per la Tari del 2025, con l’obiettivo di raggiungere l’80 per cento di rifiuti differenziati e confermarsi tra le prime città metropolitane ad aver raggiunto quanto previsto dalle norme nazionali.

Nell’ottica del minor utilizzo di carta, sono 10.000 le copie stampate del nuovo Ecobolario che sarà contemporaneamente consultabile e scaricabile (link in basso) su tutti i canali istituzionali del Comune, insieme a un piccolo video “chiaro, diretto, comprensibile a tutti”. Previsti anche tabelloni stradali e pubblicità su tutti i media, da quelli tradizionali a quelli online, e messaggi sui bus del trasporto pubblico locale: “La campagna di sensibilizzazione”, ha spiegato Cossu, “è fondamentale per la riuscita dei progetti che sono e stiamo mettendo in campo”. Tra le altre, infatti, sono aggiornate le informazioni sulle isole ecologiche, sugli ecocentri, sulle corriere ecologiche e sul Centro del Riuso di via Contivecchi 8, aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18.